Le sentier de la jonquille Mittlach Mittlach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mittlach

Le sentier de la jonquille Mittlach, 2 avril 2022, Mittlach. Le sentier de la jonquille Mittlach

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Mittlach Haut-Rhin Mittlach 2 et 3 avril : exposition photo les 30 ans de la fête des jonquilles. 3 avril à partir de 10h : randonnée autour de Mittlach (environ 6km), partez à la découverte de la jonquille. Petite restauration – buvette salle des fête de Mittlach 10h-18h. Exposition photo et randonnée. Petite restauration et buvette. +33 3 89 77 62 11 2 et 3 avril : exposition photo les 30 ans de la fête des jonquilles. 3 avril à partir de 10h : randonnée autour de Mittlach (environ 6km), partez à la découverte de la jonquille. Petite restauration – buvette salle des fête de Mittlach 10h-18h. Mittlach

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mittlach Autres Lieu Mittlach Adresse Ville Mittlach lieuville Mittlach Departement Haut-Rhin

Mittlach Mittlach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mittlach/

Le sentier de la jonquille Mittlach 2022-04-02 was last modified: by Le sentier de la jonquille Mittlach Mittlach 2 avril 2022 Haut-Rhin Mittlach

Mittlach Haut-Rhin