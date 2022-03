“LE SENS ET LE SON” Boeuf musical ESPACE CATALPA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

“LE SENS ET LE SON” Boeuf musical ESPACE CATALPA, 5 mars 2022, Marseille. “LE SENS ET LE SON” Boeuf musical

ESPACE CATALPA, le samedi 5 mars à 19:00

“LE SENS ET LE SON” Boeuf musical ELOJOE + invité.es & son boeuf épicé de Blé d’Art L’Espace Catalpa en partenariat avec Blé d’Art est heureux de vous convier à une soirée d’exception ! BOEUF MUSICAL avec ELOJOE et ses invité.es : Djamila, Suzanne et sa clique, Mustafa, Eléonore et le BOEUF épicé de Rani au rdv ! Réservez votre soirée du 5 mars dès 19h ! On vous attend nombreuses et nombreux ! Entrée : Prix libre à partir de 2€ + Chapeau pour les Artistes ! + Restauration sur place de Blé d’Art ! ESPACE CATALPA Au service du Vivant Vivre son Art 27 rue des trois mages 13001 Marseille Métro : Notre Dame du Mont #laplaine [www.espacecatalpa.com](http://www.espacecatalpa.com)

Prix libre à partir de 2€

♫♫♫ ESPACE CATALPA 27 rue des trois mages 13001 MARSEILLE Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu ESPACE CATALPA Adresse 27 rue des trois mages 13001 MARSEILLE Ville Marseille lieuville ESPACE CATALPA Marseille Departement Bouches-du-Rhône

ESPACE CATALPA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

“LE SENS ET LE SON” Boeuf musical ESPACE CATALPA 2022-03-05 was last modified: by “LE SENS ET LE SON” Boeuf musical ESPACE CATALPA ESPACE CATALPA 5 mars 2022 ESPACE CATALPA Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône