Le sens du service Caen, 10 mars 2022, Caen.

Le sens du service Boulevard Maréchal Leclerc 135 boulevard Maréchal-Leclerc Caen

2022-03-10 – 2022-04-10 Boulevard Maréchal Leclerc 135 boulevard Maréchal-Leclerc

Caen Calvados

Particulièrement mis en lumière par la pandémie de Covid-19, l’engagement quotidien des agents publics contribue au bien vivre des Caennais. La Ville et son CCAS, ainsi que la Communauté urbaine Caen la mer, ont souhaité rendre hommage à ces hommes et ces femmes aux missions indispensables à travers une exposition photographique.

Composée de 20 panneaux, l’exposition “Le sens du service” vous invite à la rencontre d’une partie des agents de six directions :La direction de la Police et de la Sécurité urbaineLa direction des Services aux seniorsLa direction Petite enfanceLa direction des Espaces verts, du Paysage et de la BiodiversitéLa direction de la Collecte des déchets, de la Propreté urbaine et du Parc matérielLa direction de l’Éducation

La campagne se décline également sur les réseaux sociaux de la Ville de Caen, sur les comptes Twitter et Facebook @CaenOfficiel. Avec humour, ils vous invitent dans leur quotidien d’agents ” très spéciaux ” ! Découvrez prochainement leurs portraits vidéos chaque semaine jusqu’au 10 avril.

© Ville de Caen

Particulièrement mis en lumière par la pandémie de Covid-19, l’engagement quotidien des agents publics contribue au bien vivre des Caennais. La Ville et son CCAS, ainsi que la Communauté urbaine Caen la mer, ont souhaité rendre hommage à ces…

https://caen.fr/

Particulièrement mis en lumière par la pandémie de Covid-19, l’engagement quotidien des agents publics contribue au bien vivre des Caennais. La Ville et son CCAS, ainsi que la Communauté urbaine Caen la mer, ont souhaité rendre hommage à ces hommes et ces femmes aux missions indispensables à travers une exposition photographique.

Composée de 20 panneaux, l’exposition “Le sens du service” vous invite à la rencontre d’une partie des agents de six directions :La direction de la Police et de la Sécurité urbaineLa direction des Services aux seniorsLa direction Petite enfanceLa direction des Espaces verts, du Paysage et de la BiodiversitéLa direction de la Collecte des déchets, de la Propreté urbaine et du Parc matérielLa direction de l’Éducation

La campagne se décline également sur les réseaux sociaux de la Ville de Caen, sur les comptes Twitter et Facebook @CaenOfficiel. Avec humour, ils vous invitent dans leur quotidien d’agents ” très spéciaux ” ! Découvrez prochainement leurs portraits vidéos chaque semaine jusqu’au 10 avril.

© Ville de Caen

Boulevard Maréchal Leclerc 135 boulevard Maréchal-Leclerc Caen

dernière mise à jour : 2022-03-07 par