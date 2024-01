LE SENS DU RIDICULE PARADISE REPUBLIQUE Avignon, vendredi 15 mars 2024.

Deux comédiens débarquent sur scène veulent interpréter des sketches du grand Raymond Devos. Sauf qu’ils prétendent tous deux, être le vrai. Mais lequel ? Ils provoquent le public avec un show d’humour hors norme. Cette comédie comique originale et décalée nous fait découvrir le best off des sketches drôles du grand Raymond Devos, sans jamais imiter son style. Vous entendrez : Caen, Les possédés du Percepteur, Le bout du bout, Où courent-ils, Sens dessus dessous, etc. La mise en scène, pleine de subtilités entraîne le spectateur dans une comédie folle, apportant un renouveau aux saynètes de l’auteur. Cette création a été élue, meilleur spectacle d’humour du Festival Off 2019, par Avignon l’Unisson sur 600 comédies en lice. «Spectacle à ne pas manquer sous aucun prétexte… Ce tandem complice a permis de retrouver l’âme et l’univers burlesque de l’humoriste sans jamais imiter sons style. Un régal d’humour.» LA PROVENCE.

Tarif : 12.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

Réservez votre billet ici

PARADISE REPUBLIQUE 9 RUE MIGNARD 84000 Avignon 84