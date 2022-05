Le sens du détail Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Le sens du détail Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, 14 mai 2022, Châlons-en-Champagne. Le sens du détail

Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, le samedi 14 mai à 19:45

Tout au long de la soirée, guidés par une médiatrice culturelle, découvrez les graffitis et les monstres de pierre qui semblent s’animer sous la lumière de votre lampe torche…

Entrée libre

En compagnie d’une médiatrice culturelle, explorez les détails insolites présents sur les colonnes et les chapiteaux des vestiges de ce Cloître du 12ème siècle. Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Rue Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Adresse Rue Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est Ville Châlons-en-Champagne lieuville Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Departement Marne

Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Le sens du détail Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux 2022-05-14 was last modified: by Le sens du détail Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux 14 mai 2022 Châlons-en-Champagne Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne