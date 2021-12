Paris Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris Le sens de l’humour, un film français de Maryline Canto, 2013. Durée : 1h30 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le sens de l’humour, un film français de Maryline Canto, 2013. Durée : 1h30 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, 31 janvier 2022, Paris. Le sens de l’humour, un film français de Maryline Canto, 2013. Durée : 1h30

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, le lundi 31 janvier 2022 à 18:30

**Synopsis** Elise vit seule avec Léo, son fils de dix ans dont le père est mort. Elle entretient une liaison avec Paul. Leur relation est chaotique. Elise le repousse aussi violemment qu’elle se sent attirée par lui, et les deux amants alternent moments heureux et orageux. Malgré tout, Paul et Léo font connaissance et, les jours passant, s’apprécient de plus en plus…

Séance : 4 euros (étudiants) ; 5 euros (résident du 14e) ; 6 euros (extérieurs)

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T18:30:00 2022-01-31T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Adresse 216 boulevard Raspail 75014 Ville Paris lieuville Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris