Le sens de la fête, Installation de Marianne Villière « Dreamhouse et Ritournelles » Parc des Anciennes-Mairies, 3 juin 2023, Nanterre.

Le samedi 03 juin 2023

de 09h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Dreamhouse et Ritournelles / Installation / Phrases et mots dessinés dans les rues de Nanterre à l’aide de pochoirs ainsi que de peinture écologique et drapeaux fixés dans les fourreaux des entrées de la ville de Nanterre.

Née à Nancy, France.

Vit et travail actuellement en France.

Après un Master à l’ENSAD de Nancy, Marianne Villière est diplômée du Master

CCC – théorie critique à la HEAD de Genève et obtient le prix Gianni

Motti. Dans l’espace commun, sa démarche cherche des points de bascule

de manière à : inverser des rapports de forces – rendre perceptibles les

marges / la biodiversité. Cela l’engage dans des compositions de

situations contextuelles et éphémères. Discrètes mais complices, ses

interventions proposent une lecture à double tranchant. Au premier

abord, le geste semble drôle, léger voire superficiel, pour ensuite nous

faire face avec brutalité.

Quel sens donne-t-on aujourd’hui à la fête ? Face au repli sur soi ou à la situation post-crise sanitaire, face aux contraintes qui pèsent sur l’occupation de l’espace public, la fête pourrait être perçue comme un refuge des instincts du collectif, une parenthèse des possibles qui échappe à la norme et aux usages courants de la ville. Quelles valeurs et quels affects lui accordent-on ? Comment la prépare-t-on et qu’en reste-t-il quand les feux s’éteignent ?

A partir de la thématique du sens de la fête, et à l’occasion croisée de la Nuit Blanche métropolitaine et du Festival des arts de la rue Parade(s) de Nanterre, La Terrasse espace d’art de Nanterre invite Marianne Villière à composer et à installer un ensemble d’œuvres dans l’espace public. Marianne Villière viendra dessiner sur les murs de la ville de Nanterre, à l’aide de pochoirs de taille différente et de peinture écologique des mots, phrases de titres de chansons populaires de différentes époques . L’artiste viendra également fixer dans les fourreaux des entrées de la ville 12 drapeaux.

En partenariat avec le Festival des arts de la rue Parade(s) et Nuit Blanche métropolitaine.

Avec le soutien de la ville de Nanterre, du réseau TRAM.

Parc des Anciennes-Mairies 8 rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Contact : https://www.nanterre.fr/evenement/6622/69-agenda.htm https://www.facebook.com/LaTerrasse.Art.Nanterre/

