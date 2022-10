Le Sénonais en rose Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne EUR 2 5 L’Agglomération du Grand Sénonais propose des ateliers de sensibilisation au cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. Mardi 18 octobre, de 10h à 17h – Centre hospitalier de Sens

Journée bien-être avec ateliers Mercredi 19 octobre, de 10h à 16h – Clinique Paul Picquet

Journée bien-être avec ateliers Samedi 22 octobre, de 10h à 18h – Parvis de la Cathédrale de Sens

Forum santé et prévention Dimanche 23 octobre, de 8h à 14h – Sur le chemin de halage Sens / Villeneuve-sur-Yonne et Armeau / Villeneuve-sur-Yonne

Marche solidaire contre le cancer Vendredi 28 octobre, de 18h à 20h – à la Poterne 21 boulevard du 14 juillet à Sens

Soirée et exposition « Femme, bien-être et cancer » Le programme détaillé est à retrouver ci-dessus. https://www.grand-senonais.fr/ Sens

