LES FOUTEURS DE JOIE LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 5 avril 2024, TREBEUDEN.

Les Fouteurs de Joie sont du genre hyperactif, et ce n’est pas pour rien que les 5 chanteurs multi-instrumentistes ont choisi d’intituler leur nouveau spectacle Nos courses folles. Vite : changer d’instrument (de l’accordéon à la guitare, du tuba à la clarinette, du bugle au ukulélé), enfiler une perruque, faire voler une marionnette ! Certains (beaucoup…) font de la chanson intimiste, Les Fouteurs de Joie, eux, préfèrent la chanson spectaculaire, et on ne va pas s’en plaindre !

Tarif : 13.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN