KLAIRE FAIT GRR LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 7 mars 2024, TREBEUDEN.

Le temps des sardines est un spectacle de chansons-pas-chantées. Un show comico-poético-musical avec un micro à la main et un Prisco Langet au piano. Klaire fait Grr crache des mots doux, caresse des mots durs, et nous fait le cœur plein d’histoires d’amour, d’encombrants et de confitures. Nourrie à l’humour énervé de Renaud et au féminisme indocile d’Anne Sylvestre, Klaire lève le poing d’une Presque Marianne, prie Sainte-Marie-des-Ascenseurs pour éviter ses voisins, et rend hommage aux 343, à l’amour et aux coquillettes. (Elle aime bien les coquillettes.)

Tarif : 10.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN