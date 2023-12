L’EPOPEE DE PENELOPE LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN Catégorie d’Évènement: TREBEUDEN L’EPOPEE DE PENELOPE LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 14 février 2024, TREBEUDEN. L’Épopée de Pénélope est l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse. Pénélope attend son cher mari depuis vingt ans. Ulysse est-il mort ou bien vivant ? Elle n’en sait rien mais elle attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes. Elle parle à son chat, écoute la radio, surtout l’horoscope. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter. Claude plonge pour l’attraper. En cherchant son chat, Pénélope tombe la tête la première dans son panier à laine…Dans ce spectacle Marjolaine Juste s’interroge avec poésie sur l’état de la mer aujourd’hui (pêche a` outrance, pollution en tout genre, i^le de plastique, messages de naufragés dans des bouteilles en plastique) et nous rend compte des problèmes liés au réchauffement climatique sur les océans.

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 15:00 Réservez votre billet ici LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN Détails Catégorie d’Évènement: TREBEUDEN Autres Code postal 22560 Lieu LE SEMAPHORE - TREBEURDEN Adresse . Ville TREBEUDEN Departement 22 Lieu Ville LE SEMAPHORE - TREBEURDEN TREBEUDEN Latitude 48.784855 Longitude -3.523448 latitude longitude 48.784855;-3.523448

LE SEMAPHORE - TREBEURDEN TREBEUDEN 22 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebeuden/