GUILLAUME MEURICE LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 27 janvier 2024, TREBEUDEN.

2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême. Guillaume Meurice est votre candidat, celui de la réconciliation nationale.Certes, les futurs nombreux prétendants brilleront par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme.Mais quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul l’avenir de la France du futur ! Il est grandement temps de voter pour un président des Français.e.s qui regarde au loin en plissant les yeux. Clip de campagne, discours stéréotypés, slogan, langue de bois… On retrouve dans ce meeting tous les clichés du genre. Meurice passe en revue tout l’échiquier politique et dézingue à tour de bras.

Tarif : 16.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN 22