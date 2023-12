LA VEILLEE LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 19 janvier 2024, TREBEUDEN.

Mme Champolleau, M.Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, M.Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel…

Tarif : 13.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN