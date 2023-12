MELISME(S) LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 13 janvier 2024, TREBEUDEN.

Ce programme s’écrit sur des textes d’Anatole Le Braz et Marthe Vassallo et mêle des musiques traditionnelles bretonnes, chant à danser traditionnels, et grands noms de la musique classique, Beethoven, Schubert, Verdi. C’est ce mélange de familiarité et d’étrangeté, que Marthe Vassallo et Gildas Pungier, entourés d’un quatuor vocal du chœur de chambre Mélisme(s), mettent en musique et en texte. … Gildas Pungier : Clarinette et direction – Marthe Vassallo : Conteuse et soliste – Choeur Mélisme(s) : Quatuor – Jérôme Pungier : Accordéon

Tarif : 13.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN