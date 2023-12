LA CLOCHE – IMAGINE LE SEMAPHORE Nantes Catégories d’Évènement: 44

Nantes LA CLOCHE – IMAGINE LE SEMAPHORE Nantes, 4 février 2024, Nantes. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l’imagination est sans frontière… Qu’elle que soit l’époque nous trouverons toujours à redire et nous espérons toujours mieux … Imaginons une société ayant pour mission de régler les problèmes du monde, d’améliorer les choses.Embarquez pour une aventure inoubliable, où s’offrir une seconde chance serait réel ! Laissez-vous l’occasion de vous évader, sans limite, sans frontière et sans obstacle.Laissons-nous la possibilité de voir le monde tel qu’on l’imagine.

Tarif : 39.60 – 49.50 euros.

Début : 2024-02-04 à 15:00 Réservez votre billet ici LE SEMAPHORE 9 BD VINCENT GACHE 44200 Nantes 44 Détails Catégories d’Évènement: 44, Nantes Autres Code postal 44200 Lieu LE SEMAPHORE Adresse 9 BD VINCENT GACHE Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville LE SEMAPHORE Nantes Latitude 47.206615 Longitude -1.54211 latitude longitude 47.206615;-1.54211

LE SEMAPHORE Nantes 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/