Du Selhof à la chapelle du Mont des Oliviers (XVe – XVIe siècles) Samedi 16 septembre, 14h00 Le Selhof Rendez-vous à l'entrée du jardin du Selhof côté route de Boersch Jadis, le Selhof, ensemble ceinturé d'une muraille comprenant l'ancienne église et le cimetière, était la cour de justice des abbayes de Hohenbourg et de Niedermunster.

A quelques pas, la Chapelle du cimetière édifiée en 1696, adossée au monument sculptural du Mont des Oliviers construit en 1517 au-dessus d’une crypte semi- enterrée. Samedi 16 septembre 2023 de 14h à 16h : Visite guidée gratuite par l’Association Art et Patrimoine d’Obernai.

Au Moyen Âge, c'est sous un grand tilleul entouré de sièges en pierre, que le prévôt présidait le tribunal qui jugeait les affaires de la noblesse d'Obernai et des environs.

Le Selhof a également été parfois le théâtre de la prestation annuelle du serment de la bourgeoisie d’Obernai (Schwörtag). À quelques pas se trouve la chapelle du cimetière édifiée en 1696, adossée au monument sculptural du Mont des Oliviers, construit en 1517 au-dessus d’une crypte semi-enterrée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

