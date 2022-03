Le sel des mots du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Le sel des mots du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 7 avril 2022, Batz sur mer. Le sel des mots du Pérou

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, le jeudi 7 avril à 18:00

Soirée lecture animée par les Amis de la Gède. Quelques mots pour un moment d’évasion, une envolée en terre péruvienne… _Public adulte_ **Pour tous renseignements et réservations :** Musée des Marais salants Place Adèle-Pichon 44740 Batz-sur-Mer 02 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr Les Amis de la Gède La Gède aux Livres 22 rue Jean XXIII – 44740 Batz-sur-Mer Soirée lecture animée par les Amis de la Gède. Quelques mots pour un moment d’évasion, une envolée en terre péruvienne… Public adulte Pour tous renseignements et réservations : Mu… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Le sel des mots du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 2022-04-07 was last modified: by Le sel des mots du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 7 avril 2022 Batz-sur-Mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Batz sur mer Loire-Atlantique