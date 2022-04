Le sel de la Baie

Le sel de la Baie, 18 août 2022, . Le sel de la Baie

2022-08-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-18 15:15:00 15:15:00 Au cours d’une démonstration, découvrez la technique de fabrication du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe siècle et repartez avec votre propre sel. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville