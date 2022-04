Le sel de la Baie

Le sel de la Baie, 27 avril 2022, . Le sel de la Baie

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 15:15:00 Au cours d’une démonstration, découvrez la technique de fabrication du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe siècle et repartez avec votre propre sel. Au cours d’une démonstration, découvrez la technique de fabrication du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe siècle et repartez avec votre propre sel. Au cours d’une démonstration, découvrez la technique de fabrication du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe siècle et repartez avec votre propre sel. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville