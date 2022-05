Véronique Durupt : Lien(s) et Territoire(s) Photographies et peintures croisées Musée Eugène Aulnette Le Sel-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Véronique Durupt : Lien(s) et Territoire(s) Photographies et peintures croisées Musée Eugène Aulnette, 29 novembre 2020 14:30, Le Sel-de-Bretagne. 29 novembre – 27 décembre 2020, les dimanches Sur place Entrée libre et gratuite 02 99 43 14 40, amiseugene@gmail.com, http://amiseugene.free.fr/eugene Le Musée Eugène Aulnette propose une exposition temporaire de Veronique Durupt (du 1er novembre au 27 décembre 2020). ‘‘ Lieux habités qui nous habitent. Ancrage, appropriation, appartenance, la nature du lien est multiple.

Certains lieux nous définissent, nous appartiennent, d’autres nous sont étrangers.

Chaque territoire peut devenir « le lieu de chacun, chacune » si chacun, chacune y mêle à un moment

donné son histoire de vie. Je m’intéresse donc aux liens que chacun, chacune tisse avec le(s) territoire(s)

et comment chacun de ces territoires « nous révèle à nous-mêmes. »

J’ai choisi de traiter le visage sur fond de carte, en résonance aux lieux de vie, aux liens de vie. De profil, car il

se projette toujours vers un futur.

Le visage est une surface de traits, de lignes, d’ombres et de lumières, lune carte, un paysage inconnu qui se

Le visage est une surface de traits, de lignes, d'ombres et de lumières, lune carte, un paysage inconnu qui se

donne à lire, appelé à devenir. Le visage comme force d'expression, de retenues et de résistance. Site : dokandurupt.com

Musée Eugène Aulnette
Le Sel-de-Bretagne
35320 Le Sel-de-Bretagne
Ille-et-Vilaine

dimanche 29 novembre 2020 – 14h30 à 15h00

