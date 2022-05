Nadège Noisette : peintures et recyclages sur le thème de l’Ecosse Musée Eugène Aulnette Le Sel-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Musée Eugène Aulnette (Le Sel-de-Bgne, 35) propose une exposition de peintures et recyclages de l'artiste rennaise Nadège Noisette (du 6 septembre au 25 octobre 2020) sur le thème de l'Ecosse.

Artiste plasticienne depuis une vingtaine d'années, Nadège Noisette s'engage dans son art, comme dans la vie,

Artiste plasticienne depuis une vingtaine d’années, Nadège Noisette s’engage dans son art, comme dans la vie,

pour préserver l’environnement et la biodiversité en n’utilisant que des matériaux recyclés dans ses créations picturales.

Elle puise son inspiration dans son environnement mais aussi dans le cinéma, les reportages-photos,

la bande dessinée, le street art…

Le développement durable et le devoir de solidarité envers les victimes de notre monde de

progrès technologique, mais rarement de progrès social, sont au coeur de sa démarche artistique.

