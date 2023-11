Cet évènement est passé du 5 nov. au 17 décembre, les sculptures de Gil•s au Musée Aulnette Le Sel-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Sel de Bretagne du 5 nov. au 17 décembre, les sculptures de Gil•s au Musée Aulnette Le Sel-de-Bretagne, 5 novembre 2023, Le Sel-de-Bretagne. Le Sel-de-Bretagne,Ille-et-Vilaine .

2023-11-05 fin : 2023-12-17 18:00:00. . Le Sel-de-Bretagne 35320 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-11-03 par ADT 35 – ADMIN Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Le Sel de Bretagne Autres Adresse Ville Le Sel-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Sel-de-Bretagne latitude longitude 47.89605;-1.60885

Le Sel-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le sel-de-bretagne/