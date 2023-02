LE SEL THEATRE DE CHATILLON, 7 février 2023, CHATILLON.

LE SEL THEATRE DE CHATILLON. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-07 20:30. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE DE CHATILLON CHATILLON 3 rue Sadi-Carnot 92320

LE SEL

Le Sel est une plongée onirique qui parle de liens et d’exil d’aujourd’hui et d’hier – entre réalité intimiste, contexte historique, parabole biblique et téléphone arabe – comme une caresse dans l’œil du cyclone.

En 1890 à Marrakech, Ephraïm et Efrat sont amoureux. Du fond de leur quartier de misère, lui craint Dieu tandis qu’elle doute de tout. Ils s’épousent, puis Ephraïm entreprend un voyage vers Jérusalem, qui devra durer sept ans.

En 2013, Jésus vit avec son compagnon et rêve de construire une famille tandis que la Manif pour Tous bat rudement le pavé. Plein de questions sur ses origines, il part enquêter sur une légende qui voudrait que son aïeul Ephraïm ait voyagé de Marrakech à Jérusalem à dos d’âne.

En 2020, des artistes israéliens, libanais, marocains, français, italiens, berlinois vont déplier les histoires de ces entrelacs de vies plus ou moins fictionnelles et, par légères ou franches effractions, en profiter pour raconter les leurs et vider leur sac.

Va naître sur scène une fable où mythe et réalité valsent dans un puzzle fantasque, le temps est hors de ses gonds et le monde cul par-dessus tête.

Réservation PMR : 0155480690

