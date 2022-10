Le sel / מלח | الملح, 22 novembre 2022, .

Le sel / מלח | الملح



2022-11-22 20:30:00 – 2022-11-22

Quand la mémoire s’efface, reste l’imagination. Le sourire dans les mots, Christelle Harbonn rêve les pans manquants de sa propre histoire pour parler de liens et d’exil, d’hier et d’aujourd’hui. Elle raconte le destin de celui qui part et de celui qui reste, dans un spectacle éclatant qui traverse frontières et langues. On découvre à Marrakech, Ephraïm, qui malgré son amour pour Efrat, part en 1890 étudier en Terre Sainte pour devenir rabbin. Sa vie est ailleurs, il le sait. On retrouvera de nos jours, Jésus, son arrière-arrière-petit-fils, installé avec son compagnon à Paris, et sa quête des origines. D’où vient-il ? et pourquoi est-il là ?… Une mythologie familiale qui traverse les siècles !



Spectacle en français, hébreu et arabe, surtitré en français.

Le Sel est une fabuleuse histoire, celle d’Éphraïm Barsheshet, jeune Marocain juif qui aurait, dit-on, fait le voyage entre Marrakech et Jérusalem à dos d’âne.

Un périple captivant et onirique, entre faits et légendes, à la découverte de ses origines.

