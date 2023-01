Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi Zénith Nantes Métropole, 27 octobre 2023, Saint-Herblain.

2023-10-27

Horaire : 20:00

Gratuit : non 55 € / 69 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.u-play.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : aurelie@talentplus.fr

Ciné-concert. Avec plus de 200 artistes sur scène, redécouvrez le chef-d’œuvre aux 11 Oscars de Peter Jackson comme vous ne l’avez jamais vu. Pendant plus de 3 heures d’aventure, les 80 musiciens et 150 choristes du Yellow Socks Orchestra & Choir interpréteront en live la célèbre bande-originale de Howard Shore en parfaite synchronisation avec la projection du film (VO sous-titrée en français) sur grand écran. Accompagnez Aragorn dans sa conquête du trône du Gondor et replongez au cœur des ténèbres de la montagne du Destin aux côtés de Frodon, Sam et Gollum… Revivez la mythique bataille des Champs du Pelennor avec l’aide de l’armée des Morts… accompagnée en live par la puissance de l’orchestre symphonique et des chœurs ! L’aventure se termine et le destin de la Terre du Milieu est entre les mains de Frodon. Ne manquez pas cette ultime occasion d’assister à la destruction de l’Anneau et de vivre une performance musicale qui s’annonce inoubliable… Le Yellow Socks Orchestra est placé sous la direction musicale de Nicolas Simon.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com