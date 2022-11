Match d’improvisation : LED’I Bologne Italie Le Secteur Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Match d'improvisation : LED'I Bologne Italie 11 et 16 mars 2023 Le Secteur

Tarifs : 10 euros / réduit 5€ (pour – 12ans).

Une première en terres bordelaises : la LED’I (Ligue Etrangère d’Impro) de Bologne (Italie). Inutile pour ce match de vous munir d’un traducteur vocal, ces italiens sont francophones! handicap moteur mi Le Secteur 59, rue des Terres Neuves Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le match d’improvisation est une rencontre entre 2 équipes de 4 comédiens, qui inventent et jouent des histoires en direct à partir de thèmes et contraintes tirées au sort par un arbitre. Au Secteur – 59, rue des Terres Neuves – Bègles – Arrêt Tram C Terres Neuves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:30:00+01:00

2023-03-16T10:30:00+01:00

