Reims Reims Marne, Reims Le Secret – Jérôme Marin Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Le Secret – Jérôme Marin Reims, 13 novembre 2021, Reims. Le Secret – Jérôme Marin Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2021-11-13 21:00:00 – 2021-11-13 23:30:00 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Le Manège fait revivre l’esprit transgressif du cabaret avec quatre soirées qui s’annoncent détonantes. Premier rendez-vous de la saison, Le Secret, propulsé par Jérôme Marin, convoque une bande de créatures d’un nouveau genre, icônes exubérantes d’un cabaret irrévérencieux. Une fête aux multiples saveurs, épicée de chansons et de satire piquante. info@manege-reims.eu +33 3 26 47 30 40 https://manege-reims.eu/le-programme/la-saison/jerome-marin-18f8287a Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Ville Reims lieuville Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims