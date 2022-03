Le Secret du lavoir Parking de l’atelier du potier Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Le Secret du lavoir Parking de l’atelier du potier, 22 avril 2022, Herbignac. Le Secret du lavoir

du vendredi 22 avril au mercredi 18 mai à Parking de l’atelier du potier

Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons à la rencontre d'un lavoir qui vient de se refaire une beauté. Nous prendrons le temps d'observer et d'écouter l'eau qui dort, pour y découvrir toutes les merveilles qui s'y cachent. Salamandre, y vis-tu ? Oh, mais j'aperçois de drôles de petites bêtes ! Allons à leur rencontre… Public familial – Sortie pédestre – 2h Prévoir des chaussures de sport ou de marche Pass sanitaire obligatoire

Parking de l'atelier du potier Landieul 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T16:00:00

Herbignac Loire-Atlantique