le jeudi 21 octobre à 14:00

Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons observer et comprendre la vie au bord de l’eau. Dans les bois, chante un cours d’eau, il s’agit du Bidoué, nous tenterons de trouver de la vie dans l’eau. Salamandre y vis-tu ?… Sur réservation

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00

