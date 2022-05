Le secret du lavoir Atelier du potier

Le secret du lavoir Atelier du potier, 18 mai 2022, . Le secret du lavoir

Atelier du potier, le mercredi 18 mai à 14:00

Ce lavoir vient de se faire une petite beauté. Petit à petit, la vie va y revenir et son eau se peuplera de petites créatures étranges… Venez à leur rencontre et observez la vie qui fourmille dans l’eau. Salamandre, y vis-tu ? Grenouille, y as-tu pondu ? À nos loupes… Animé par le CPIE Loire Océane.

Inscription: 0

Ce lavoir vient de se faire une petite beauté. Petit à petit, la vie va y revenir et son eau se peuplera de petites créatures étranges… Venez à leur rencontre et observez la vie qui fourmille da… Atelier du potier Landieul 44410 Herbignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T16:00:00

Détails Autres Lieu Atelier du potier Adresse Landieul 44410 Herbignac lieuville Atelier du potier

Atelier du potier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//