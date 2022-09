Le secret d’Hector Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Catégories d’évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs

Le secret d’Hector Amathay-Vésigneux, 12 octobre 2022, Amathay-Vésigneux. Le secret d’Hector

8 bis, grande rue Théâtre de l’Enchanteur Amathay-Vésigneux Doubs Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue

2022-10-12 16:00:00 – 2022-10-12 16:45:00

Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue

Amathay-Vésigneux

Doubs Amathay-Vésigneux Découvrez l’adaptation de l’album de Magali le Huche, « Hector l’homme extraordinairement fort ».

Dans un cirque venu de nulle part et porté par les vents, Hector attire l’admiration et la jalousie. Mais, une fois le spectacle fini, Hector est un homme discret, il va s’isoler dans sa caravane loin de tous car il a un secret. Et si ce secret tombait entre de mauvaises mains ? Petite fable sur la question du genre et de la différence. Tout public. dês 4 ans. Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue Amathay-Vésigneux

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Amathay-Vésigneux, Doubs Autres Lieu Amathay-Vésigneux Adresse Amathay-Vésigneux Doubs Théâtre de l'Enchanteur 8 bis, grande rue Ville Amathay-Vésigneux lieuville Théâtre de l'Enchanteur 8 bis, grande rue Amathay-Vésigneux Departement Doubs

Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amathay-vesigneux/

Le secret d’Hector Amathay-Vésigneux 2022-10-12 was last modified: by Le secret d’Hector Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux 12 octobre 2022 8 bis Amathay-Vésigneux Doubs grande rue Théâtre de l'Enchanteur Amathay-Vésigneux Doubs

Amathay-Vésigneux Doubs