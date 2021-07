Paris Musée Eugène Delacroix Paris Le secret d’Eugène Delacroix Musée Eugène Delacroix Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une visite pour les plus petits dans le dernier lieu de vie et de peinture du peintre Eugène Delacroix Il était une fois Eugène Delacroix, un peintre qui rêvait de conquérir le monde avec ses pinceaux. Il passait des jours entiers à travailler dans son atelier. Venez découvrir son histoire… Ce dimanche 11 juillet, le jeune public de 5 à 7 ans a rendez-vous avec une des muses du peintre Eugène Delacroix : Dame Peinture. Cette petite fée leur fera découvrir, à l’aide d’un butai, petit théâtre japonais. l’histoire de ce célèbre peintre. Animations -> Visite guidée Musée Eugène Delacroix 6 rue de Furstemberg Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (166m) 10 : Mabillon (170m)

Contact :Musée national Eugène Delacroix 01 44 41 86 50 http://www.musee-delacroix.fr/fr 0144418650

Laure Guillebon

