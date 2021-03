Montjean-sur-Loire Parc de découverte Cap Loire Montjean-sur-Loire Le secret des oiseaux Parc de découverte Cap Loire Montjean-sur-Loire Catégorie d’évènement: Montjean-sur-Loire

Le secret des oiseaux Parc de découverte Cap Loire, 1 mai 2021-1 mai 2021, Montjean-sur-Loire. Le secret des oiseaux

du samedi 1 mai au dimanche 2 mai à Parc de découverte Cap Loire

Jumelles autour du cou vous partirez en observation dans le parc pour tenter d’apercevoir les oiseaux emblématiques de Loire ! Mais quel secret cachent-ils ? Chacun d’entre eux porte des indices pour vous guider dans votre quête. Animation familiale en autonomie adaptée aux enfants à partir de 6 ans.

Sur réservation. Animation incluse dans le prix d’entrée au parc (6€, 4,5€, gratuit).

Parc de découverte Cap Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Parc de découverte Cap Loire 20, Rue d’Anjou 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-02T09:00:00 2021-05-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montjean-sur-Loire Autres Lieu Parc de découverte Cap Loire Adresse 20, Rue d'Anjou 49570 Montjean-sur-Loire Ville Montjean-sur-Loire