Le secret des moines de St Jean d’Angle Route de Marennes Saint-Jean-d’Angle, samedi 6 juillet 2024.

Le secret des moines de St Jean d’Angle Route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime

Spectacle familial intercalé dans la visite du château de St Jean d’Angle ( représentations à 11h, 14h30 et 17h). Style théâtre mélangeant l’historique et le comique avec chevaux, danses, combats et bonne humeur

Route de Marennes Château de St Jean d’Angle

Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-07-06 11:00:00

fin : 2024-07-07 18:15:00



