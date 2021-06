Wy-dit-Joli-Village Musée de l'Outil Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Le secret des fleurs Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Wy-dit-Joli-Village

Le secret des fleurs Musée de l’Outil, 19 août 2021-19 août 2021, Wy-dit-Joli-Village. Le secret des fleurs

le jeudi 19 août à Musée de l’Outil

Elles sentent bon et elles sont si belles, mais ce n’est pas tout ce qu’elle ont à nous offrir ! Venez découvrir les différentes fleurs des parcs et des jardins, ainsi que tout ce que l’on peut faire avec. Par l’association LA SEVE. [http://www.seve-asso.fr/](http://www.seve-asso.fr/)

1,5€ sur inscription (jauge limitée)

Ateliers enfant Musée de l’Outil Rue de la mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village Hazeville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T13:30:00 2021-08-19T15:00:00;2021-08-19T15:30:00 2021-08-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Outil Adresse Rue de la mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Ville Wy-dit-Joli-Village lieuville Musée de l'Outil Wy-dit-Joli-Village