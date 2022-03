Le secret des Charmes Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Le secret des Charmes Lugny, 7 avril 2022, Lugny. Le secret des Charmes Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny

2022-04-07 18:30:00 – 2022-04-07 20:30:00 Cave de Lugny 995 rue des charmes

Lugny Saône-et-Loire Connaissez-vous tous les secrets de notre cuvée iconique Les Charmes ? Remontez le temps lors d’une dégustation

verticale commentée par notre Maître de Chai, Grégoire Pissot. Vivez une expérience immersive en étant témoin de l’histoire, du terroir des Charmes et du savoir-faire de nos vignerons en présence d’Emmanuel Nonain et Edouard Vincent, arrière-petit-fils de l’initiateur de la cuvée ! magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 22 85 Connaissez-vous tous les secrets de notre cuvée iconique Les Charmes ? Remontez le temps lors d’une dégustation

verticale commentée par notre Maître de Chai, Grégoire Pissot. Vivez une expérience immersive en étant témoin de l’histoire, du terroir des Charmes et du savoir-faire de nos vignerons en présence d’Emmanuel Nonain et Edouard Vincent, arrière-petit-fils de l’initiateur de la cuvée ! Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny

