THEATRE LA BRUYERE PARIS 5, RUE LA BRUYÈRE 75009

Théâtre La Bruyère (1012493) présente

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES

Auteur :

Christophe Guillon et Christian Chevalier

Mise en scène :

Christophe Guillon

Avec :

Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier Vinson



Londres, 1881, Sherlock Holmes, et le docteur Watson qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard…

Pour mener à bien une épineuse enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… C’est du reste cette affaire qui liera à jamais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende. Intrigues haletantes, énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants, affrontements pétris de vengeance, Le Secret de Sherlock Holmes fait ainsi la part belle à des coups de théâtre spectaculaires, à des événements loufoques et à des moments aussi grand-guignolesques que romantiques.

Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques est aussi un véritable clin d’oeil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes d’époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant offrent au public un spectacle fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !

La presse unanime :



Aucun temps mort : coups de théâtre garantis

Le Figaro

Christophe Guillon implique le couple Holmes-Watson dans une comédie grand-guignolesque avec des rebondissements inattendus. À découvrir.

Télérama

Un super spectacle familial plein d’humour !

France Bleu



Attention : spectacle déconseillé aux enfants de moins de 9 ans.

.2023-05-06.

