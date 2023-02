LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES – ST ORENS DE GAMEVILLE ALTIGONE, 19 mars 2023, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Joueur productions présente :Londres, 1881… Sherlock qui n’est pas encore le grand Holmes, et le docteur Watson qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… C’est cette affaire qui liera à jamais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende.Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques est un véritable clin d’œil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes d’époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant… offrent au public un spectacle fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !De Christophe Guillon et Christian ChevalierChristophe Guillon, mise en scèneAvec : Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier VinsonRenato Ribeiro, collaboration artistiqueHéloïse Fournier assistée de Clara Drumez, costumesJonathan Malnoury, musique & bande sonDurée : 1h30tarif enfant: – de 12 ans. EUR23.1 23.1 euros

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

