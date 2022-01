LE SECRET DE PETER PAN – FESTIVAL MOTS PARLEURS Campagnan, 13 février 2022, Campagnan.

LE SECRET DE PETER PAN – FESTIVAL MOTS PARLEURS Campagnan

2022-02-13 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-13

Campagnan Hérault Campagnan

LE SECRET DE PETER PAN

Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, Il dit le contraire et il est très convaincant ! Il ignore le chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes les nuits, pendant qu’il dort…Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates…écouter des histoires !

« Peter Pan » est un conte moderne de James Matthew Barrie, qui a déjà plus de cent ans; un récit poétique, grave et profond comme le sont les jeux d’enfants.

Tout public – à partir de 7 ans

Durée 1 h 10

motsparleurs@cc-vallee-herault.fr +33 4 67 55 48 16 http://www.billetweb.fr/

