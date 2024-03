Le Secret de Marie et Gontran Saint-Jean-de-Côle, mercredi 23 octobre 2024.

Le Secret de Marie et Gontran Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Un secret caché depuis tant d’année et que seul les enfants peuvent trouver !

Grâce à une visite ludique du village, les enfants entre 3 et 10 ans, connaissent Saint Jean de Côle mieux que personne !

Un accès au Château est exceptionnellement possible avec le guide qui accompagne la visite !

Uniquement sur réservation à l’office de tourisme de Saint Jean de Côle et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 11:00:00

fin : 2024-10-23 12:00:00

Place du Château

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bit.stjean@perigord-limousin.fr

L’événement Le Secret de Marie et Gontran Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2024-03-05 par Isle-Auvézère