du samedi 12 juin au samedi 14 août à Les Ruchers Mon Secret

Venez découvrir les Ruchers Mon Secret ! Mike Vivien, apiculteur professionnel, vous guidera lors de cet atelier de découverte. (Sur place/3h) – Niveau 1

Tarif de base 25,00€ atelier à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T16:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-08-14T16:00:00 2021-08-14T19:00:00

