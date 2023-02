Le secret de la truffe et du vin à Montine Grignan Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Le secret de la truffe et du vin à Montine Domaine de Montine La Grande Tuilière Grignan Drôme

2023-01-21 09:30:00 – 2023-01-21 17:30:00

Drôme EUR 95 95 Découverte du monde de la truffe et du vin en Drôme Provençale : marché aux truffes, démonstration de cavage, visite de cave et dégustation, repas truffé, sont au programme de votre journée.

contact@domainedemontine.fr +33 4 75 46 54 21 http://www.domaine-de-montine.com/

