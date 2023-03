Le secret de la phosphatière maudite / Lecture de conte et visite Puyjourdes Puyjourdes Catégories d’Évènement: Lot

2023-05-25 14:00:00 – 2023-05-25 17:00:00

Lot Puyjourdes Les enfants de l’école de Belfort-du-Quercy vous conteront l’histoire qu’ils ont écrite et illustrée à partir d’un site de la commune de Puyjourdes : la phosphatière du Caoussadou, classée depuis 2015 dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot.

C’est l’histoire d’Enola, qui découvre que la forêt de Puyjourdes est peuplée de personnages légendaires, mais aussi de personnages réels : les fossiles. Qui est le mineur mystérieux qui hante la phosphatière ? Enola saura-t-elle combattre le Drac, le fils du diable, et sauver la forêt ?

La présentation du conte sera accompagnée d’une visite du site par l’animatrice de la Réserve naturelle géologique du Lot. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le conte est mis à disposition pour suivre l’histoire. @E.Martins

