Le secret de la cité perdue Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le secret de la cité perdue Centre Culturel et Sportif, 30 avril 2022, Saint-Pierre. Le secret de la cité perdue

Centre Culturel et Sportif, le samedi 30 avril à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 24 mars un film De Aaron Nee , Adam Nee : Le secret de la cité perdue. Synopsis : Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre

Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/

Le secret de la cité perdue Centre Culturel et Sportif 2022-04-30 was last modified: by Le secret de la cité perdue Centre Culturel et Sportif Centre Culturel et Sportif 30 avril 2022 Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Saint Pierre

Saint-Pierre