4 Eur Vendredi 22 juillet : AIX-EN-OTHE – Le secret de la bonneterie à 15h. Été 1929 ; Jean Gabut voit poindre le grand crash qui aura lieu en octobre. Il pressent qu’une crise économique majeure va survenir et décide donc d’initier une tentative de concertation avec les différents patrons bonnetiers d’Aix-en-Othe. Les participants auront 2h pour aider Jean Gabut à trouver les patrons des bonneteries et les convaincre de rallier l’entente cordiale. Enigmes, orientation, course contre la montre seront au programme. Ouvert à tous. Tarif : 4 €/personne, gratuit pour les – 5 ans. Inscription obligatoire par téléphone au +33 (0)3 25 70 04 45, +33 (0)3 25 40 97 22, par mail ot@tourisme-othe-armance.com ou sur notre plateforme de réservation Elloha.

