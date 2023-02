LE SECRET DE L ARC EN CIEL COMEDIE DE GRENOBLE, 16 avril 2023, GRENOBLE.

LE SECRET DE L ARC EN CIEL COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 10:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Quand il pleut très fort et que le soleil point le bout de son nez, si on a beaucoup de chance et que l’on regarde bien, un arc en ciel apparaît. Au pied de cet arc multicolore se cacherait un trésor. Lili part à sa recherche… Partez en voyage avec Lili à la découverte des sons et des des couleurs.

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere

