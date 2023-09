Cet évènement est passé Le secret de Fabula A La Folie Théâtre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le secret de Fabula A La Folie Théâtre Paris, 9 septembre 2023, Paris. Du samedi 09 septembre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Un livre magique, une mission dangereuse, un héros… Oserez-vous franchir les portes de Fabula, le monde secret des livres ? Dans la bibliothèque de la ville de Marjaude se trouve un ouvrage très spécial connu sous le nom de Codex. C’est un livre magique qui ouvre le passage vers Fabula, un monde enchanté où tous les personnages de nos livres prennent vie : princesses, magiciens et même sorcières ! Aujourd’hui l’une d’entre elles projette de prendre le pouvoir et de semer le chaos à Fabula. Merlin, l’apprenti bibliothécaire, est chargé de rétablir la situation, mais malgré son prénom, il n’a aucun pouvoir ! Grâce

à un décor vidéo étonnant, des chansons

entraînantes et une mise en scène détonante,

ce spectacle musical mêlant humour, magie et chair de poule plaira à toute la

famille. Jusqu’au 5 novembre A 14h30, Mercredi, samedi et dimanche, tous les jours pendant les vacances scolaires A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=425 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ http://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=425

Joséphine Rioli Spectacle Le secret de Fabula A La Folie Théâtre Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu A La Folie Théâtre Adresse 6 rue de la Folie Méricourt Ville Paris Departement Paris Lieu Ville A La Folie Théâtre Paris latitude longitude 48.86153598263,2.37471797614111

A La Folie Théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/