Quartier Les Gâtines, le samedi 11 septembre à 17:00

**Le secret de Clara – Karen Ramage Cie du crapaud buffle.** Forme poétique et musicale de théâtre de papier Le secret de Clara est une balade poétique et musicale tout public prenant racine dans une histoire vécue. C’est une quête sur l’identité, sur les repères familiaux, sur la construction de soi et de l’autre, présent ou absent. L’histoire : Clara est une petite fille comme les autres, enfin c’est ce qu’elle croit… Elle arpente la vie et déambule dans ses rêves à la recherche d’un ailleurs, d’un père inconnu. Cette identité d’ailleurs, d’exil, Clara va tenter de la débusquer pour comprendre d’où elle vient et qui elle est.. Durée : 30 minutes « Le secret de Clara » – Karen Ramage Cie du crapaud buffle – Forme poétique et musicale de théâtre de papier – Tout public à partir 6 ans – Durée 30 min Quartier Les Gâtines 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Essonne

