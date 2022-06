Le secret d’Arsène Lupin Creysse Creysse Catégories d’évènement: Creysse

Dordogne

Le secret d’Arsène Lupin Creysse, 4 juillet 2022, Creysse. Le secret d’Arsène Lupin

118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne

2022-07-04 – 2022-08-31 Creysse

Dordogne Creysse Le Secret d’Arsène Lupin, une visite immersive . Plongez dans l’univers d’Arsène Lupin, interrogez les domestiques, relevez des défis et découvrez le secret du château de Tiregand !

Une visite immersive unique en Dordogne ! Participez à une expérience théâtrale sur l’ensemble du domaine pour toute la famille ou entre amis.

Six comédiens en costume d’époque vous attendent pour vous proposer un voyage dans le temps ! Louis Guyot

Creysse

