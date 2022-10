Le secret

2023-02-15 – 2023-02-18 EUR Cie du Silène



« Le Secret… » aborde le sujet délicat des violences sexuelles faites aux enfants. Il permet aux enfants de pouvoir mieux se protéger en intégrant des concepts clés simples et ludiques. Il permet également aux adultes de pouvoir mieux protéger les enfants et donne des outils concrets pour pouvoir aborder le sujet plus facilement avec eux.



De 3 ans à 12 ans plus grands et adultes bienvenus. (35 mn + 15 mn débat) « Le Secret… » aborde le sujet délicat des violences sexuelles faites aux enfants. dernière mise à jour : 2022-10-20 par

